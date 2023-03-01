Журналиста из Словакии осудили за шпионаж в пользу России Журналиста из Словакии Богуша Гарбара осудили на три года условно за шпионаж в пользу России

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В Словакии осудили журналиста Богуша Гарбара, которого ранее обвиняли в шпионаже в пользу России и получении взятки, сообщает EADaliy. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно, штрафу в размере €15 тысяч и конфискации имущества на тысячу евро. Помимо того, приговор предусматривает для осужденного испытательный срок в течение трех лет.

О приговоре стало известно после того, как Сенат Специального уголовного суда 28 февраля утвердил соглашение о признании вины между Гарбаром и Управлением специальной прокуратуры по делу о предоставлении информации российским спецслужбам.

Богуша Гарбара задержали в марте 2022 года, пишет издание. По версии следствия, он сотрудничал с российской разведкой начиная с апреля 2021 года и мог передавать ей секретные и совершенно секретные сведения. Журналист получал денежное вознаграждение в размере €1000 за данные об армии и силовых структурах Словакии, которые он передавал сотруднику посольства России.

Ранее в Польше россиянина, который общался с военными во время исторических реконструкций, обвинили в шпионаже в пользу России. По версии следствия, мужчина сотрудничал с российской разведкой на протяжении нескольких лет.

В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли до этого сообщили, что бывшего сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита осудили за шпионаж в пользу России. Дипломата приговорили к 13 годам тюрьмы.