Двух американцев в США арестовали за шпионаж в пользу России Минторг США: двух американцев арестовали за передачу авиационных технологий в Россию

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод заявил, что двое американцев были арестованы за передачу авиационных технологий в Россию, сообщает Reuters. Чиновник уточнил, что арест был произведен в Канзас-Сити в штате Миссури. Он не стал приводить подробности задержания, но добавил, что ведомство работает с агентами ФБР.

Сегодня в Канзас-Сити прошли аресты двух граждан США, которые были арестованы за передачу американских авиационных технологий России, — сказал Аксельрод.

По его словам, представители Минторга также связались с офисом генпрокурора США.

Ранее сообщалось, что в Словакии осудили журналиста Богуша Гарбара, обвиняемого в шпионаже в пользу России и получении взятки. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно, штрафу в размере €15 тысяч и конфискации имущества на тысячу евро. Помимо того, приговор предусматривает для осужденного испытательный срок в течение трех лет. Об итогах процесса над Гарбаром стало известно после того, как сенат Специального уголовного суда 28 февраля утвердил соглашение о признании вины между журналистом и Управлением специальной прокуратуры по делу о предоставлении информации российским спецслужбам.