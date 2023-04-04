В Ростовской области суд приговорил россиянина Евгения Никифорова к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу о госизмене и шпионаже, сообщает ТАСС. Мужчина собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.