В Ростовской области суд приговорил россиянина Евгения Никифорова к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу о госизмене и шпионаже, сообщает ТАСС. Мужчина собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Судебная коллегия постановила Никифорова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — цитирует агентство слова судьи.