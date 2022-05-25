В Ростове-на-Дону осудили российского офицера за госизмену Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил офицера РФ к 13 годам колонии за госизмену

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Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима старшего лейтенанта Вооруженных сил России Руслана Артыкова, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Алена Катькало. Отмечается, что офицер был признан виновным в рамках уголовного дела о госизмене в сотрудничестве с военной разведкой Украины.

Приговором Южного окружного военного суда Артыков Руслан Ахметбаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «старший лейтенант», — говорится в сообщении.

Старший лейтенант Артыков служил по контрaкту в 175-й бригаде управления Южного военного округа, диcлоцированной в Аксае в Ростовской области. В ноябре 2019 года cотрудники ФСБ задержали его за сбор секретных военных сведений о Воорyженных силах России по заданию Главного управления разведки Минобoроны Украины.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что наказание за госизмену необходимо сделать пожизненным, особенно для тех, кто работает на государственной службе. Он отметил, что сейчас к подобным мерам нужно подходить «без попыток либерального окраса».