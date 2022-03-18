В Госдуме призвали ужесточить наказание за госизмену

Наказание за госизмену необходимо сделать пожизненным, особенно для тех, кто работает на государственной службе, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Сейчас за измену государству можно получить тюремный срок от 12 до 20 лет, передаёт РИА Новости.

Должно быть ужесточение ответственности за госизмену. Особенно для тех, кто работает на государственной службе, в госкорпорациях, у кого есть доступ к секретности, — сказал парламентарий.

Хамзаев считает, что сейчас к подобным мерам нужно подходить «без попыток либерального окраса». Он также подчеркнул, что нынешний исторический период как никогда «отчётливо показывает, кто есть кто». В связи с этим депутат предложил предусмотреть пожизненное лишение свободы за госизмену и посмотреть, кто выступит против этой меры.

Ранее Хамзаев заявил, что в России следует ввести смертную казнь за убийства солдат и военные преступления. При этом он пояснил, что такие случаи должны быть доказаны в военном суде. В то же время политик отметил, что не готов выступать за смертную казнь для людей, которых осудили за госизмену. По его мнению, в этом случае не стоит «шашкой рубить».