В США предупредили о последствиях попытки мятежа ЧВК «Вагнер» для России Bloomberg: попытка мятежа в России повысила перспективы поставок оружия США на Украину

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер» в России повышает перспективы поставок оружия США на Украину, заявил Bloomberg американский экс-чиновник, знакомый с логикой действий администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По его мнению, это событие усилит в Вашингтоне позиции стремящихся оказать более значительную поддержку Киеву.

Позиции союзников, настаивавших на более агрессивной поддержке, укрепятся, так как беспорядки подчеркивают уязвимость [президента России Владимира] Путина, — говорится в публикации.

При этом главный исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн отметил, что «Вагнер» представляла значительную силу на фронте, которая помогла России «продвинуться вперед на поле боя». Он предположил, что если ЧВК уйдет как организация, то может нанести ущерб положению РФ.

Ранее глава торговой организации провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая Шэнь Мухуэй рассказал, что часть бизнесменов из КНР заморозили поставки товаров в Россию на фоне попытки вооруженного мятежа. По его словам, даже после разрешения ситуации некоторые китайские производители «остаются в стороне».

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.