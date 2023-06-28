Предприниматели из КНР рассказали о последствиях мятежа в России Reuters: часть компаний из КНР приостановила поставки в Россию на фоне мятежа

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Глава торговой организации провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая Шэнь Мухуэй рассказал Reuters, что часть бизнесменов из КНР заморозили поставки товаров в Россию на фоне вооруженного мятежа. По его словам, даже после разрешения ситуации некоторые китайские производители «остаются в стороне».

Мы думали, что возникнут большие проблемы. <...> Некоторые бизнесмены до сих пор остаются в стороне из-за неопределенности в будущем, — сказал Шэнь Мухуэй.

По информации агентства, речь идет о производителях автозапчастей, одежды и оборудования.

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими во вторник 27 июня заявил, что власти окажут полную поддержку семьям погибших во время попытки мятежа летчиков. Также глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу посмертно представить их к государственным наградам.