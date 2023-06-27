Путин пообещал поддержать семьи погибших во время попытки мятежа

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что в кабмине примут решения для поддержки семей, чьи родственники погибли при подавлении попытки мятежа 24 июня. Президент также подчеркнул, что поручил главе Минобороны Сергею Шойгу, чтобы погибшие военнослужащие были посмертно представлены к государственным наградам.

Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано все, для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что все военные, принимавшие участие в пресечении попытки мятежа ЧВК «Вагнер», будут представлены к государственным наградам. Днем в Кремле при обращении к представителям силовых ведомств Путин почтил минутой молчания память погибших летчиков. Официально число погибших российских силовиков в ходе событий 24 июня ни одним из ведомств не называлось.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.