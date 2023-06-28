ВКС России ударили по топливным объектам ВСУ в Донбассе

Фото: МО РФ

Воздушно-космические силы России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ в Донбассе, заявили Минобороны РФ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены, сказано в Telegram-канале военного ведомства.

ВКС России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки Вооруженных сил Украины в Донбассе, — говорится в сообщении МО РФ.

Также Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 670 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Акация», боевая машина системы залпового огня «Град», а также по две гаубицы Д-30, «Мста-Б» и Д-20. Кроме того, средствами ПВО были перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS, также уничтожены восемь беспилотников ВСУ.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударах российской авиации по местам скопления украинских войск на Ореховском направлении. Рогов уточнил, что целью атаки было сорвать попытку наступления ВСУ в районе населенного пункта Работино.