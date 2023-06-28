Рогов сообщил о бомбардировке позиций ВСУ на Ореховском направлении Рогов: на позиции ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиационные бомбы

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская авиация сбросила авиационные бомбы на места скопления украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Атака проведена, чтобы сорвать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, отметил он в беседе с РИА Новости.

Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на Ореховском направлении, — подчеркнул Рогов.

Он 27 июня говорил, что на запорожском фронте продолжаются тяжелые бои. По его словам, ВСУ пытаются продвинуться на Времевском выступе, также они организовали новое наступление в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении. Рогов уточнил, что удар авиацией нанесен для срыва переброски подкрепления и резервов бронетехники группам ВСУ, наступающим на Работино. Село находится под контролем российской армии.

После начала украинского контрнаступления основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке, там в бой брошены бригады, которые подготовили в странах НАТО.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебросили в район города Гуляйполе силы стратегического резерва. По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ. До переброски к Гуляйполю эти подразделения ВСУ находились в Запорожье и Днепре, уточнил он.