ВС РФ сбросили на позиции ВСУ авиабомбы: новости СВО на утро 28 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская авиация сбросила авиационные бомбы на места скопления украинских войск и их тяжелой техники на Ореховском направлении в Запорожской области. Атака проведена, чтобы сорвать переброску подкрепления и резервов бронетехники группам Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступающим на Работино. Село находится под контролем российской армии.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении. В районе Малой Токмачки при поддержке артиллерии уничтожены БМП, боевая бронемашина и живая сила противника, отметил он. Офицер добавил, что противник силами до взвода также пытался атаковать в направлении Новоданиловки и Лугового. Атака отбита, огнем гаубиц уничтожены автомобильная техника ВСУ и личный состав.

Украина «когда-нибудь» станет частью НАТО, а пока ей необходимо оказывать поддержку. Такое заявление сделал на встрече ряда лидеров Североатлантического альянса премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Мероприятие проходило в Гааге с целью подготовки саммита в Вильнюсе, намеченного на 11–12 июля.

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Украину пригласили принять участие во встрече с НАТО, которая пройдет на полях саммита Альянса в Вильнюсе. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он также посетовал на отсутствие в Североатлантическом альянсе однозначной позиции по членству Украины. По его мнению, есть все условия, чтобы направить приглашение Киеву. Если НАТО не примет сильного решения по поводу членства Украины, то возобладает логика страха, считает Кулеба.

Дмитрий Кулеба также заявил, что вооруженным силам республики, чтобы показать результат в контрнаступлении, требуется время. При этом «все хотят блокбастер», отметил он. Дипломат назвал три фактора, которые мешают быстрому продвижению ВСУ на линии боевого соприкосновения. По его словам, это минные поля, укрепленные оборонительные линии России и ее доминирование в воздухе. Но даже на этом фоне украинские военные постепенно продвигаются вперед, заверил министр.

Высокие потери техники и личного состава ВСУ говорят о том, что объявленное Киевом контрнаступление начало выдыхаться, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ попробуют начать второй этап контрнаступления по другим направлениям, в частности, в районе Антоновского моста, но вряд ли он будет таким же масштабным. Дандыкин также обратил внимание на то, что ВСУ начали фортификационные работы. По его мнению, это свидетельствует о переходе от наступления к обороне. Такой шаг украинцев он объяснил тем, что, выбив технику ВСУ, российские подразделения должны пойти вперед, и противник это понимает.

Европейские солдаты могут быть направлены на Украину в том случае, если Киев не сможет оправдать надежд Запада в рамках контрнаступления, сообщил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Он также подчеркнул, что говорить о каком-либо восстановлении отношений между РФ и ЕС не приходится.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша считает размещение сил частной военной компании «Вагнер» на территории Белоруссии негативным для себя сигналом, заявил президент республики Анджей Дуда. Он добавил, что ответ НАТО должен быть быстрым.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс будет следить за перемещениями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Это поможет обеспечить безопасность стран — членов Блока, отметил он по итогам неформального ужина в Гааге. По словам Столтенберга, прежнее решение об усилении присутствия НАТО на восточном фланге было правильным.

США на этой неделе объявят о введении новых ограничений в отношении ЧВК «Вагнер», сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, ограничения будут приняты в связи с предшествующей деятельностью частной военной компании в Африке. Он также отметил, что Вашингтон пристально следит за шагами ЧВК, «которые противоречат интересам страны, где они осуществляют деятельность».

США подготовили новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка $500 млн, сообщила пресс-служба Пентагона. В военную помощь войдут дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger. Помощь направлена на поддержку контрнаступления Украины, которое медленно продвигается на ранних стадиях.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press Реактивная система залпового огня HIMARS

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что новый пакет военной помощи Украине не связан с событиями, произошедшими в минувшие выходные в России, ни по срокам, ни по объему. Он подготовлен в соответствии с принятой в США процедурой, пояснил Райдер.

Истоки сегодняшнего военного конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, сказал министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера в ходе переговоров в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

ВС РФ впервые ударили по военным объектам ВСУ в Сумской области, применив новейший тяжелый БПЛА С-70 «Охотник», сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ. Журналисты опубликовали фото дрона в небе над Украиной. БПЛА весит до 20 тонн, размах крыльев составляет 19 метров. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине теряла ежедневно по меньшей мере 500 человек, рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он добавил, что до штурма Артемовска и в самом городе погибли десятки тысяч вагнеровцев.

ВСУ в ходе последних своих операций теряют самых опытных военнослужащих, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он полагает, что Киеву приходится отправлять в бой менее опытных солдат, которые быстрее гибнут, а это ведет к росту потерь ВСУ.

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