Дождь и ветер испортили контрнаступление ВСУ: новости СВО на вечер 27 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин. По его словам, только за последнюю неделю на ключевом для Киева Ореховском направлении потери ВСУ составили 280 единиц боевой техники, включая 41 танк.

В Минобороны России рассказали, что на Южно-Донецком направлении военнослужащие ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты Bradley. В ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли на данном направлении около 115 военнослужащих.

Утром 27 июня украинские СМИ сообщили, что в городах Сумы и Кременчуг прогремели взрывы, есть жертвы. В восточных и центральных областях Украины в это время была объявлена воздушная тревога.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска прорвали первую линию обороны украинских военных на Купянском направлении и вынудили Киев оттянуть силы с передовых позиций. По его словам, ВСУ пытаются укрепить второстепенные позиции за счет подразделений территориальной обороны.

Марочко добавил, что украинские военные нанесли удар запрещенными химическими боеприпасами по позициям российских солдат в районе Соледара в ДНР. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты РФ устанавливают тип отравляющего вещества.

На видео попал момент подрыва бронеавтомобиля ВСУ американского производства Oshkosh в зоне СВО. По словам одного из российских военнослужащих, экипаж бронеавтомобиля разбежался.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Крыму под Джанкоем найдены обломки беспилотного летательного аппарата, который взорвался после падения. По данным канала, БПЛА, возможно, был сбит системой ПВО. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские военные за сутки в 13 раз сократили количество обстрелов региона. По его словам, ВСУ нанесли семь ударов по Шебекинскому городскому округу области. Днем ранее был зафиксирован запуск 91 снаряда.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили в район города Гуляйполе силы стратегического резерва. По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ.

Позднее он рассказал, что украинские военные пошли в новое наступление недалеко от села Работино Запорожской области. Рогов подчеркнул, что в боях участвуют артиллерия и пехота. Населенный пункт по-прежнему остается под контролем российских сил, они ведут ответный огонь по противнику.

Как пишут авторы газеты Politico, украинские чиновники винят в медленных темпах продвижения ВСУ неблагоприятную погоду и минные поля. Западные союзники недовольны медленным контрнаступлением и требуют от Киева поторопиться.

Командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинское контрнаступление может закончиться уже через несколько недель. Он подчеркнул, что сейчас украинские власти будут оправдываться перед лидерами западных стран и убеждать их в том, что оружие и деньги были отправлены Киеву не зря. При этом российские силы готовы отбивать любые нападения ВСУ, отметил он.

Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что в Североатлантическом альянсе обманули украинские власти, заявив, что они быстро одержат победу над Россией в ходе контрнаступления. По его мнению, у ВСУ нет шансов на победу. Риттер добавил, что наступление закончится поражением как Украины, так и ее спонсоров из числа членов Альянса.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выплатили около 50 млн рублей. Деньги были распределены между почти пятью тысячами граждан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался признавать президента России Владимира Путина военным преступником. Он подчеркнул, что стоит вести разговоры о военных преступлениях после окончания боевых действий на Украине. Для этого стороны должны сесть за стол переговоров, подчеркнул Орбан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следует конфисковать замороженные в Европе активы Банка России и потратить их на восстановление Украины. По ее словам, в ближайшее время руководство ЕК сделает соответствующее предложение. Фон дер Ляйен отметила, что для конфискации заблокированных российских активов необходимы очень надежные правовые инструменты.

ФСБ прекратила уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России. В ведомстве отметили, что участники противоправных действий прекратили свои маневры, непосредственно направленные на совершение преступления.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, военная техника бойцов ЧВК «Вагнер» будет передана подразделениям Вооруженных сил России. Глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что ведомство получит тяжелые вооружения и танки после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Путин заявил, что новый костяк руководства Вооруженных сил России должен сформироваться из тех, кто участвует в СВО на Украине. Он добавил, что заслуги всех, «кто принимал участие в этой части боевой работы, будут оценены государством».

Глава Погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Киев не подтверждает информацию о строительстве лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Однако он добавил, что такую вероятность исключать нельзя.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что страны Запада отговаривали Украину от ударов по России во время попытки вооруженного мятежа. В материале говорится, что в случае обстрелов ВСУ территории РФ Украина и Запад рассматривались бы как страны, которые помогают ЧВК «Вагнер» и угрожают суверенитету РФ.

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