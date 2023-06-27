Украинские военные пошли в наступление на Работино Рогов: ВСУ пошли с новым наступлением на село Работино Запорожской области

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Украинские военные пошли в новое наступление недалеко от села Работино Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в боях участвуют артиллерия и пехота. Населенный пункт продолжает оставаться под контролем российских сел, они ведут ответный огонь по противнику.

Нацисты поперли в новое наступление в районе Работино. Работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники. Враг пытается продвигаться вперед любой ценой, не смотря на потери, пытаясь вернуть ранее им захваченные, но затем потерянные в результате нашей вчерашней контратаки позиции. Русские воины держат оборону, — написал Рогов.

Он отметил, что помимо артиллерии в Запорожской области работают минометы. Сейчас вблизи Работино идет стрелковый бой высокой интенсивности, уточнил Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили в район города Гуляйполя силы стратегического резерва. По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ. По его словам, до переброски к Гуляйполю эти подразделения ВСУ находились в Запорожье и Днепре.