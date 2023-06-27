Стала известна сумма выплат пострадавшим из-за прорыва Каховской ГЭС Пострадавшим из-за прорыва Каховской ГЭС выплатили около 50 млн рублей

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выплатили около 50 миллионов рублей, сообщили ТАСС в экстренных службах. Деньги были распределены между почти пятью тысячами граждан.

Всего выплачено 49,5 млн рублей для 4957 граждан. Это единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей. Выплаты продолжаются, — сказал собеседник агентства.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказал, что в нижнем течении Днепра из-за прорыва плотины Каховской ГЭС произошла экологическая катастрофа. Он отметил, что река вернулась в свои берега, но при этом постройки понесли серьезные повреждения.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Депутаты Европарламента назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.

После сообщалось о 46 погибших и 122 пострадавших. У последних были диагностированы переохлаждение и различные травмы.