Сальдо рассказал об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра Сальдо: ниже Каховской ГЭС Днепр вошёл в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб

Фото: Официальный Telegram-канал Сальдо

В нижнем течении Днепра из-за прорыва Каховской ГЭС произошла экологическая катастрофа, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ходе интервью радиостанции «Таврия». Он отметил, что река вернулась в свои берега, но при этом постройки понесли серьезные повреждения.

Там, где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность. У домов разрушены фундаменты, а также обветшали стены. Все это придется переделывать по-новому, — подытожил Сальдо.

Как сообщил ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, число жертв в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека. Он добавил, что все силы МЧС и коммунальщиков брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также подстанций. За 20 июня удалось подключить к энергоснабжению три пятиэтажки Алешек и пять многоквартирных домов в Гопрах (Голая Пристань). Кроме того, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения в подрыве станции.