В Киеве объяснили причины медленного контрнаступления ВСУ Politico: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за минных полей и плохой погоды

Фото: МО Украины

В медленных темпах продвижения ВСУ украинские чиновники винят неблагоприятную погоду и минные поля, пишет газета Politico. Западные союзники недовольны медленным контрнаступлением и требуют от Киева поторопиться.

Украинские официальные лица заявляют, что с их стороны нет целенаправленной задержки. Российская авиация, минные поля и плохая погода препятствовали продвижению Киева, настаивают они, признавая, что им действительно хотелось бы действовать быстрее, — говорится в публикации.

США и их европейские союзники критикуют ВСУ за слишком осторожные, по их мнению, действия на передовой. Они призывают украинские войска действовать быстрее и жестче.

По словам авторов статьи, аналитики предупреждали, что даже после подготовки на Западе украинские военные не будут сражаться так же, как солдаты НАТО. ВСУ продолжают придерживаться стратегии истощения, несмотря на недавние учения по общевойсковым операциям, маневренным боевым действиям и высокоточной стрельбе на дальние дистанции.

Ранее профессор Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон заявил, что у Украины есть всего несколько недель на то, чтобы добиться успеха на поле боя. В противном случае она потеряет территории на многие годы.

Он пояснил, что сохранение тупика в конфликте в ближайшем будущем приведет к обратному эффекту — Запад вскоре может присоединиться к странам глобального Юга и призвать к началу переговорного процесса.