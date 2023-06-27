В США дали Украине несколько недель на победу WP: у Украины всего несколько недель для того, чтобы добиться успеха и вернуть территории

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в статье для Washington Post заявил, что если Украина не добьется успеха на поле боя в предстоящие несколько недель, она потеряет территории на многие годы. Эксперт отметил, что сохранение тупика в конфликте в ближайшем будущем приведет к обратному эффекту. По его словам, страны Запада вскоре могу присоединиться к странам глобального юга и призвать к началу переговорного процесса.

Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет, — написал Эллисон.

Специалист считает, что в этом случае каждая из сторон объявит о победе по своим достижениям, а мир «отпразднует окончание военных действий».

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Политик предложил создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев ООН и провести повторные референдумы на «спорных территориях». Кроме того, по его словам, необходимо также немедленное прекращение огня обеими сторонами.