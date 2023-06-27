В ЛНР заявили об ударе ВСУ химическими боеприпасами под Соледаром Марочко: ВСУ нанесли удар в районе Соледара запрещенными химическими боеприпасами

ВСУ нанесли удар по позициям российских военных в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Тип отравляющего вещества устанавливают специалисты радиационной, химической и биологической защиты РФ устанавливают, передает ТАСС.

Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар. При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, — сказал Марочко.

21 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные попытались применить против ВС РФ химическое оружие на Запорожском направлении. По его словам, один из российских военнослужащих пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.