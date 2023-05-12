Запорожские власти не подтвердили применение химоружия ВСУ Рогов не подтвердил информацию о применении ВСУ химоружия в Запорожской области

Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что не может подтвердить информацию о применении ВСУ химических боеприпасов, от которых после вдоха теряют сознание. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что украинские войска применили химоружие на Ореховском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Все наши ребята, несущие службу в этом районе, с кем мне удалось связаться, также не подтверждают разошедшуюся по Сети информацию. Ни один пострадавший с симптомами химического отравления за медицинской помощью в медслужбы на Запорожском фронте за последние двое суток не обращался, — написал Рогов.

По словам чиновника, последний факт применения украинскими войсками отравляющих веществ на Запорожском направлении был в апреле, когда на позиции ВС РФ при помощи дронов пытались распылить неизвестное вещество, в результате один военнослужащий получил химический ожог. В Минобороны РФ не подтверждали эту информацию.

Ранее Рогов не подтвердил и информацию о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. В Минобороны РФ также опровергли сообщения о прорыве обороны на нескольких участках линии соприкосновения.