В России сообщили о почти полном уничтожении химического оружия на планете Глава делегации России в ОЗХО Лысогорский заявил об уничтожении 99% химоружия в мире

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

В мире уничтожено 99% запасов химоружия, заявил глава российской делегации на сессии в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский. Однако он отметил, что США откладывают полную химическую демилитаризацию страны, передает РИА Новости.

С момента своего создания Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) добилась впечатляющих успехов: 99% запасов химического оружия, заявленного государствами — участниками Конвенции, были уничтожены поддающимся проверке образом, а химические предприятия по производству этого оружия были демонтированы, — говорится в заявлении Лысогорского.

Он также призвал Соединенные Штаты как можно скорее завершить уничтожение оставшихся у них химических арсеналов.

США остаются единственной страной, которая обладает химоружием. Пресс-служба Белого дома ранее опубликовала письменное заявление президента Джо Байдена, в котором американский лидер пообещал полностью ликвидировать свое химическое оружия к осени нынешнего года. По его словам, США находятся на завершающем этапе этого процесса.