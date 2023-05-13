Байден пообещал к осени уничтожить химоружие США

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Пресс-служба Белого дома опубликовала письменное заявление президента Джо Байдена, в котором американский лидер пообещал полностью ликвидировать свое химическое оружия к осени нынешнего года. Глава государства пошел на этот шаг в преддверии Пятой конференции государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия. По его словам, США находятся на завершающем этапе этого процесса.

Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединенные Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности, — сказал Байден.

По его словам, Вашингтон сделает все возможное, чтобы дети в будущем "жили в мире без химического оружия. США остаются единственной страной, которая обладает химоружием.

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.