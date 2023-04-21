Рогов заявил о применении ВСУ химоружия в Запорожье

Фото: МО Украины

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что украинские военные попытались применить против ВС РФ химическое оружие на Запорожском направлении. По его словам, один из российских военнослужащих пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий, — написал Рогов.

Он добавил, что на случай повторного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты.

Ранее военный эксперт, полковник Сергей Хатылев предупредил, что ВСУ готовы использовать химическое оружие из-за собственного бессилия. Он отметил, что Киев действует под прикрытием США, ища любые альтернативы противостоять российской армии, которая активно уничтожает поставляемое Украине вооружение.

В начале февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ применяют химическое оружие под Артемовском и Угледаром. По его словам, это вызывало недомогание у российских военнослужащих.