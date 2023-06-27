CNN: страны Запада отговаривали Киев от ударов по России при попытке мятежа

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Страны Запада отговаривали Украину от ударов по России во время попытки вооруженного мятежа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. В материале говорится, что в случае обстрелов ВСУ территории РФ Украина и Запад рассматривались бы как страны, которые помогают ЧВК «Вагнер» и угрожают суверенитету РФ.

Послание состояло в том, чтобы не раскачивать лодку там. <...> Это внутреннее дело России. <...> Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным объектам внутри России, — рассказал CNN западный чиновник.

Он уточнил, что послание со стороны Вашингтона было направлено официальным лицам Киева на уровне глав МИД, заместителей и через послов.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что американские власти и страны Запада не были причастны к попытке мятежа в России. Глава Белого дома отметил, что произошедшее — внутренний конфликт государства.

Глава МИД России Сергей Лавров 26 июня сообщил, что США во время попытки мятежа в РФ сигнализировали Москве, что не причастны к действиям ЧВК «Вагнер». При этом министр отметил, что американская разведка знала о планах по организации похода ЧВК «Вагнер» на Москву, но не сообщала об этом, так как надеялась на успех мятежников.

Ранее академик РАН Сергей Глазьев заявил, что не может быть никаких сомнений в том, что действия организаторов вооруженного мятежа координировались спецслужбами США и Великобритании. Он также сообщил о возможной причастности одной из ближневосточных стран, но не стал уточнять, какой именно.