Байден: США и Запад не причастны к действиям ЧВК «Вагнер» в России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» с местным жителям у здания штаба Южного военного округа

США и страны Запада не были причастны к попытке мятежа в России, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Глава Белого дома отметил, что произошедшее — внутренний конфликт государства, передает CNN.

Мы ясно дали понять, что не были вовлечены. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы, — сказал американский лидер.

По данным телеканала, администрация Байдена направила российскому правительству сообщения о том, что США не будут вмешиваться в инцидент.

Глава МИД России Сергей Лавров 26 июня сообщил, что США в дни движения ЧВК «Вагнер» в российских регионах сигнализировали руководству РФ, что не причастны к действиям компании. При этом министр отметил, что разведка США знала о планах по организации похода ЧВК «Вагнер» на Москву, но не сообщала об этом, так как надеялась на успех мятежников.

Ранее академик РАН Сергей Глазьев заявил, что не может быть никаких сомнений в том, что действия организаторов вооруженного мятежа координировались спецслужбами США и Великобритании. Он также сообщил о возможной причастности одной из ближневосточных стран, но не стал уточнять, какой именно.