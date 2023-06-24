Экс-советник Путина заявил о координации мятежа иностранными спецслужбами Академик Глазьев заявил о координации мятежа в России спецслужбами США и Британии

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бывший советник президента РФ Владимира Путина академик РАН Сергей Глазьев заявил об отсутствии сомнений в том, что за попыткой организовать вооруженный мятеж в России стоят спецслужбы США и Великобритании. Он также написал в своем Telegram-канале о возможной причастности к этому одной из стран Ближнего Востока.

Нет сомнений, что мятеж скоординирован и направляется спецслужбами США, Британии и, возможно, одной ближневосточной страны, — предположил Глазьев.

Академик обратил внимание на то, что мятеж попытались поднять в тот момент, когда ВСУ терпят поражение, а союзники Киева готовятся к переговорам о мире.

Всем уже очевидно, что ВСУ обречены на поражение. На поле боя произошел перелом в нашу пользу. Мы обязаны сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина и дать решительный отпор врагу внешнему и внутреннему, — подчеркнул Глазьев.

Путин 24 июня заявил в обращении к гражданам, что вооруженный мятеж в стране готовился теми, кто встал на путь предательства, шантажа и терроризма. Глава государства пообещал, что виновные понесут наказание и ответят за свои действия перед законом и народом страны. Президент РФ назвал любую внутреннюю смуту смертельной угрозой для государственности и нации.