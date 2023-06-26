Лавров рассказал о сигналах от США в связи с действиями ЧВК «Вагнер» Лавров: в США сигнализировали о том, что не имеют никакого отношения к действиям ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Посол США в Москве Линн Трейси передавала сигналы российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к действиям ЧВК «Вагнер», сообщил в интервью RT министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в Соединенных Штатах хотели быть уверенными в том, что их дипломаты не пострадают.

Кстати, когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают, — заявил Лавров.

Также глава МИД отметил, что разведка США знала о планах по организации похода ЧВК «Вагнер» на Москву, но не сообщала об этом, так как надеялась на успех мятежников.

Лавров также отметил роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в мирном урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер». 24 июня глава республики предложил российскому президенту Владимиру Путину меры для подавления конфликта. Это предложение было принято, и в результате попытка входа мятежников в Москву была предотвращена.