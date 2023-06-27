Украина не подтвердила строительство лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Глава погранслужбы Украины: Киев не подтверждает строительства лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Киев не подтверждает строительство лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, заявил глава погранслужбы Украины Андрей Демченко в Telegram. Однако он добавил, что вероятность такого исключать нельзя.

На данный момент таких работ мы не фиксируем. В то же время, исключать этого нельзя. За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Госпогранслужбы, — заявили он.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, что вагнеровцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить. Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. После разговора с белорусским лидером колонны развернулись и отправились в полевые лагеря.

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что видел сообщения, указывающие на возможное местонахождение Пригожина в Минске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о местонахождении связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена. По словам представителя Кремля, у него нет информации о том, что предприниматель приехал в Белоруссию.