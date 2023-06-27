В США указали на возможное местонахождение Пригожина Сенатор США Уорнер заявил, что Пригожин находится в минской гостинице без окон

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Евгений Пригожин

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что видел сообщения, указывающие на возможное местонахождение российского предпринимателя Евгения Пригожина. Он уже находится в Минске, отметил политик в эфире телеканала MSNBC.

Насколько я понимаю, Пригожин уже в Минске, — сказал Уорнер.

Сенатор уточнил, что по полученной им информации, Пригожин выбрал одну из гостиниц белорусской столицы, в которой нет окон.

Представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены добиваться выдачи Евгения Пригожина в том случае, если он окажется в стране, с которой у Вашингтона есть соглашение об экстрадиции. Он отметил, что Белоруссия не относится к числу таких государств.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, который сообщил, что вагнеровцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить. Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. После разговора с белорусским лидером колонны развернулись назад.