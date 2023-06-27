В Кремле не знают о местонахождении Пригожина Песков заявил, что не располагает данными о прибытии Пригожина в Белоруссию

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о местонахождении связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, у него нет информации о том, что предприниматель приехал в Белоруссию.

Здесь я не располагаю никакими данными и ничего не могу вам сказать, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина, что вагнеровцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить. Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. После разговора с белорусским лидером колонны развернулись и отправились в полевые лагеря.

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что видел сообщения, указывающие на возможное местонахождение Пригожина в Минске.