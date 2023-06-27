В Крыму упал и взорвался беспилотник SHOT: в Крыму нашли обломки взорвавшегося беспилотника

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Крыму под Джанкоем найдены обломки беспилотного летательного аппарата, который взорвался после падения. По данным канала, БПЛА мог быть сбит системой ПВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что речь идет о БПЛА самолетного типа. Дрон был найден накануне вечером у села Маслово, недалеко от железнодорожной станции. По сведениям SHOT, пострадавших в результате падения беспилотника нет. Место его обнаружения в настоящее время оцеплено.

Ранее SHOT сообщал, что украинский беспилотник атаковал завод в Шебекино Белгородской области, на котором производятся стекла для часов Apple Watch. По информации канала, БПЛА сбросил на территорию предприятия граната, что привело к взрыву и пожару. В результат происшествия никто не пострадал, завод серьезных повреждений не получил. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники Росгвардии посадили в Курской области около деревни Гирьи БПЛА. По информации канала, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. В Минобороны России не комментировали эту информацию.