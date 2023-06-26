ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple SHOT: ВСУ обстреляли завод по производству стекла для Apple под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский беспилотник сбросил бомбу на завод по производству стекла для часов Apple Watch в Шебекино Белгородской области. По информации канала, произошел взрыв, а после пожар. В публикации говорится, что пожар был оперативно потушен, пострадавших и серьезных повреждений нет. Минобороны России эту информацию не комментировали.

По данным канала, украинский дрон сбросил на территорию «БЗС Монокристалл» гранату ВОГ-16.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над селом Долгое Валуйского городского округа.

Белгородский губернатор ранее также сообщил, что в Шебекино произошла атака на промышленное предприятие с помощью беспилотника. По его словам, дрон сбросил бомбу, после чего произошел пожар. Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадавших не было.

22 июня поселок Красный Пахарь в Волоконовском районе Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Крыша и фасад одного из частных домов были посечены осколками, также получили повреждения линия электропередачи и газопровод.