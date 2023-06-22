Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красный Пахарь в Белгородской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красный Пахарь Волоконовского района. Глава региона уточнил, что в результате атаки украинских военных пострадавших нет. По его словам, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения.

Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красный Пахарь Волоконовского района. По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод, — написал Гладков.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Гладков отметил, что подомовой обход будет проведен в светлое время суток.

Ранее стало известно, что мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.