Беспилотник атаковал Шебекино Губернатор Гладков: беспилотник атаковал Шебекино, произошло возгорание на промпредприятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шебекино произошла атака на промышленное предприятие с помощью беспилотного летательного аппарата, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. БПЛА сбросил взрывное устройство, что вызвало пожар небольшой интенсивности.

Беспилотник сбросил взрывное устройство на одном из промышленных объектов в Шебекино. Жертв и пострадавших нет, — указал Гладков.

Специальные пожарные службы были направлены на место происшествия с целью устранения воздействия пожара.

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Стоит отметить, что Белгородская область регулярно подвергается атаками со стороны Украины с момента начала спецоперации. С 11 апреля прошлого года на всей территории области установлен повышенный уровень террористической угрозы. Особенно часто атакам подвергаются приграничные районы, включая Шебекинский и Грайворонский.

22 июня поселок Красный Пахарь в Волоконовском районе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщал Гладков. Губернатор уточнял, что крыша и фасад одного из частных домов были посечены осколками, также получили повреждения линия электропередачи и газопровод.

До этого российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.