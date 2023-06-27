Экс-разведчик США предрек поражение Украины из-за обмана НАТО

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Североатлантический альянс ложно обнадежил украинские власти в быстрой победе над Россией в ходе контрнаступления, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире Youtube-канала журналиста Ричарда Медхерста. По его мнению, в ВСУ нет шансов на победу.

НАТО обманула украинцев. Они провели военную игру, давшую украинцам ложное чувство надежды. Альянс добровольно послал этих солдат на смерть, — сказал Риттер.

Экс-разведчик пояснил, что страны НАТО убедили украинские власти в успехе, продемонстрировав компьютерную симуляцию наступления ВСУ и победы над российской армией. На деле же, ВСУ только теряют солдат и поставленную Западом технику, отметил Риттер. Он добавил, что наступление закончится поражением как Украины, так и ее спонсоров из числа членов Альянса.

Ранее зарубежные СМИ писали, что США и их европейские союзники недовольны медленными темпами продвижения украинских войск и требуют от них действовать быстрее и жестче. В Киеве при этом обвиняют в задержке контранступления плохую погоду, минные поля и российскую авиацию.