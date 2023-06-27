Украинские войска с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны. По его словам, только за последнюю неделю, на ключевом для Киева направлении потери ВСУ составили 280 единиц боевой техники, включая 41 танк, передает РИА Новости.

Сейчас только дали мне уточненные сведения. С момента начала так называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780. А только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, только за последние 7 суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102, — цитирует агентство главу государства.