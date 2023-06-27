В США назвали потери ВСУ при контрнаступлении Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ при контрнаступлении потеряли 15 тысяч солдат

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России. В своем YouTube-канале он сослался на источники полученной информации, но их не назвал.

Я знаю, что президент России Владимир Путин говорил, что украинцы потеряли 13 тысяч человек. Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества, — рассказал Макгрегор.

Он добавил, что Украина лишится своей армии во время завершающей фазы специальной операции. По его мнению, после освобождения Артемовска и отражения ударов ВСУ российские войска проведут свое большое контрнаступление.

Дуглас Макгрегор прежде говорил, что НАТО может официально стать стороной украинского конфликта. Пойти на такой шаг Альянс может вынудить разгром ВСУ. Украинские войска уже находятся в критическом положении, отмечал Макгрегор.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ обилием мин на линии соприкосновения. По его словам, перед движением ВСУ необходимо проводить разминирование территории. Именно поэтому украинское контрнаступление идет не с той скоростью, о которой говорилось, отметил он.