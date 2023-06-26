Кулеба объяснил в Италии причины медленного контрнаступления ВСУ Глава МИД Италии Таяни: Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ обилием мин

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ обилием мин на линии соприкосновения. По его словам, перед движением ВСУ необходимо проводить разминирование территории, передает Sky TG24.

Он объяснил, что украинское контрнаступление идет не с той скоростью, о которой говорилось, потому что все территории заминированы, — сказал Таяни.

Разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер ранее заявил, что российская армия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ. По его словам, сейчас российские военные готовятся к атаке.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что в ночь на 26 июня около 150 украинских военных высадились на левом берегу Днепра. Как утверждает эксперт, российские силы пытаются вытеснить солдат противника со своей территории. По словам Матвийчука, сейчас около 50 бойцов ВСУ остаются в районе Антоновского моста. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.