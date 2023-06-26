Военэксперт описал ситуацию с атакой ВСУ на левом берегу Днепра Военэксперт Матвийчук: ВС РФ пытаются вытеснить украинцев с левого берега Днепра

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency

Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил NEWS.ru, что в ночь на 26 июня около 150 украинских военных высадились на левом берегу Днепра. Как утверждает эксперт, российские силы пытаются вытеснить солдат противника со своей территории. По словам Матвийчука, сейчас около 50 бойцов ВСУ остаются в районе Антоновского моста. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Сегодня ночью ВСУ высадили десант на нашем берегу Днепра в районе Антоновского моста. И сумели организовать на данном участке небольшой плацдарм. Изначально группа украинцев насчитывала около 150 единиц личного состава. На данный же момент их осталось не более 50. Наши вооруженные силы и ВКС продолжают наносить по ним удары в выдавливать ВСУ с занимаемых ими позиций, — сказал военэксперт.

По словам Матвийчука, сейчас Антоновский мост разобран и не представляет никакого логистического интереса. Он предполагает, что таким образом украинские военные могут пытаться оттянуть российских бойцов в район левого берега Днепра. Эксперт заверил, что в ближайшее время вся Херсонская область будет находиться под контролем России.

О том, что бойцы ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, накануне сообщили российские военкоры в Telegram-канале «Два майора». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг эту информацию. По его словам, отдельные мелкие группы украинских солдат пытались занять позиции под мостом, однако впоследствии они были ликвидированы российскими военными.