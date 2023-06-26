Сальдо ответил на слухи о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра Сальдо назвал ложью и пропагандой информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью и пропагандой информацию о том, что бойцы ВСУ закрепились под Антоновским мостом на левом берегу Днепра. По его словам, отдельные мелкие группы украинских солдат пытались занять позиции под мостом, однако впоследствии они были ликвидированы российскими военными.

Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке, — написал Сальдо в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что если ВСУ предпримут новые попытки закрепиться на левом берегу Днепра, их солдаты будут также уничтожены российскими силами.

О том, что бойцы ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, накануне сообщили российские военкоры в Telegram-канале «Два майора». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с NEWS.ru ранее заявил, что форсировать Днепр в районе Херсона для ВСУ сейчас нереально, хотя высадка мелких групп диверсантов возможна. По его словам, для полномасштабной операции украинской армии придется сначала создать большой запас плавсредств.