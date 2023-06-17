Днепр пересох: что это изменит в СВО, у кого больше шансов форсировать реку ВС РФ и ВСУ получили возможность перейти реку в районе Херсона пешком вброд и захватить плацдарм на берегу противника

Фото: МО Украины

ВСУ тренируются в преодолении водных преград

Днепр ниже по течению от взорванной Каховской ГЭС обмелел настолько, что в некоторых местах обнажилось дно — до середины бывшего русла. Теоретически это позволяет обеим сторонам перейти реку в районе Херсона пешком вброд и захватить плацдарм на берегу противника. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, насколько реальна такая возможность и какую роль в этом сыграет речной ил.

Что изменилось после подрыва Каховской ГЭС

Днепр после взрыва дамбы Каховской ГЭС значительно обмелел, что теоретически упрощает задачу форсирования реки, теперь пехота может перейти бывшее русло посуху. Дискуссия об этом обострилась после того, как в ночь на пятницу в городе Новая Каховка началась сильная стрельба. Блогосферу переполнили тревожные предположения о том, что киевские войска могли начать высадку десанта в районе этого города, который контролируется российской армией.

Военкор Эмиль Тимашев написал в своем Telegram-канале: «В районе Новой Каховки шумно. Судя по всему, националисты пытались провести разведку боем, но получили по полной программе. Видимо, хотели проверить, как наша оборона после обмеления Днепра».

Спустя несколько часов появилось опровержение: никакого десанта не было, поводом для стрельбы оказалась группа украинских беспилотников, которую пытались сбить ВС РФ.

ВСУ попытались высадиться со стороны Берислава

Однако в середине дня в пятницу сообщения о вылазке ВСУ все же подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Буквально вчера была попытка переброски лодками десанта, все лодки потоплены были тут же. Ни одна даже не пересекла середину водной глади Каховского водохранилища. Это со стороны Берислава в сторону Новой Каховки — там, где плотина находится», — рассказал Сальдо.

По его мнению, разрушение плотины Каховской ГЭС не повлияло на прочность обороны левобережья. «Вода сошла, и там болотистая часть, просто не прорвешься. И если кто-то туда выходит, уже видно намного лучше и больше. Да, наши воины должны были отойти с той части, которая была затоплена, на подготовленные места. Они отошли и обосновались на следующих рубежах обороны», — пояснил Сальдо.

«Скажу вам одно: наши вооруженные силы до такой степени сейчас подготовлены, что любая попытка сунуться на левый берег обречена на неудачу и на провал. Именно прорыв плотины никоим образом не нарушил планомерности целевых действий наших офицеров и солдат», — сказал Сальдо РИА Новости.

Фото: МО Украины

Есть ли смысл высаживать мелкий десант под Херсоном

Военные эксперты считают, что угроза перехода ВСУ через Днепр в районах обмеления сохраняется. Так, военный аналитик Борис Джерелиевский предполагает, что киевские войска уже имеют подобные планы. Но он уверен: если солдатам ВСУ и удастся занять на время какой-либо плацдарм, их там уничтожат. Блогеры исходят из того, что украинские силы могут наступать в этом районе благодаря перевесу в личном составе, а российская армия пока находится там в обороне. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

По данным украинского командования, ВС РФ вернулись на свои подтопленные позиции на левом, восточном берегу в Херсонской области, которые были на время оставлены после прорыва дамбы. По версии оперкомандования «Юг», в этой связи снова возросла интенсивность обстрелов правого, западного берега. Прошлой ночью, по разным данным, было зафиксировано около 40 обстрелов — преимущественно из тяжелой артиллерии и РСЗО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с NEWS.ru сказал, что форсировать Днепр в районе Херсона для ВСУ сейчас нереально, хотя высадка мелких групп диверсантов возможна.

«А для полноценного наступления на Херсонском направлении ВСУ не хватает сил. Отдельными подразделениями там ничего не сделаешь. Для форсирования надо создать большой запас плавсредств, большое превосходство в силах против обороняющихся на определенном участке. Надо прикрыть все это средствами противовоздушной обороны от истребления с воздуха. Ничего этого у ВСУ под Херсоном, в районе обмеления нет», — подчеркнул эксперт.

Почему сохраняется угроза для Запорожской АЭС

Однако ВСУ могут предпринять попытку атаки на Запорожскую АЭС, предупреждает Сивков. Он отметил, что это может быть «крайне неприятно для России с политической точки зрения и при этом опасно, поскольку способно спровоцировать радиационную катастрофу».

В начале мая о планах ВСУ форсировать Днепр с целью захвата АЭС предупреждал и глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские войска планировали сделать станцию своим плацдармом на левом берегу Днепра, а стратегию и тактику форсирования отрабатывали кураторы из США и Великобритании. Однако подрыв дамбы каховской ГЭС и масштабное затопление вдоль течения реки изменили ситуацию.

Фото: МО Украины ВСУ копят силы на западном берегу Днепра

Днепр обмелел и все равно остался непроходимым

Сивков пояснил, что действовать в бывшем русле сложно любым войскам. После разлива Днепра остались наносы речного ила. Пока они не засохнут, не окаменеют, они труднопроходимы для бронетехники. «Кстати, и для нашей тоже, что ограничивает и нам маневры техникой вдоль берега. И я не уверен, что в ближайшие месяц-полтора ил засохнет настолько, чтобы ВСУ устроило вылазку. Нужно, чтобы ил засох настолько, чтоб смог выдерживать проход БМП или танка. До тех пор все разговоры о действиях в этом районе бесполезны», — рассказал Сивков.

Точку зрения Сивкова разделяет и полковник в отставке Виктор Литовкин. «Попытаться форсировать обмелевшую реку на колесной или гусеничной технике? Сперва надо понять, что там метровые слои ила. В них обязательно застрянет любая техника, какая бы проходимая она ни была», — рассказал NEWS.ru Литовкин.

Препятствием для вылазок служит не только ил

Литовкин убежден, что у ВСУ сейчас нет технических возможностей для форсирования. «Насколько я знаю, у украинских подразделений нет амфибийных средств для преодоления Днепра. Им нужны машины, способные передвигаться и по воде, и по суше, но их нет. Более того, у них нет даже нужного количества обыкновенных барж, способных переправлять технику по мелководью», — добавил эксперт.

Фото: МО Украины

Кроме того, по словам Литовкина, обмелевшая река — это открытое пространство, которое «остается под контролем российских войск, под одновременным воздействием и авиации, и артиллерии». «Переправа через Днепр для проведения наступления в данных условиях представляется практически невозможной», — подчеркнул эксперт.

Форсирование Днепра возле Херсона затруднено и для российских войск, признает Литовкин. «У нас есть и амфибийные подразделения, и возможности наведения понтонных мостов силами инженерных подразделений. Но все равно для пересечения Днепра понадобится очень много сил и средств. Пока такой необходимости для нас нет», — считает Литовкин.

Ранее украинские военачальники утверждали, что проводят тренировки по форсированию реки с использованием лодок и понтонных мостов. В частности, об этом говорил бригадный генерал, командующий оперативной группировкой украинских войск «Херсон» Михаил Драпатый. По его словам, такие тренировки в мае проводились дважды в неделю. Однако возможным участком форсирования называлась дельта Днепра к югу от Херсона. Этот участок удобен тем, что имеет большое количество островов, облегчающих и маскирующих растительностью наведение переправ.

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