«Изгаляются как могут»: военный эксперт о подрыве Каховской ГЭС Военный эксперт Матвийчук назвал подрыв Каховской ГЭС ВСУ попыткой заставить ВС РФ отойти вглубь

Фото: СК РФ/ТАСС

Подрыв Каховской гидроэлектростанции был попыткой ВСУ заставить Вооруженные силы (ВС) России отойти вглубь Херсонской области, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Комментируя ситуацию «Царьграду», военный эксперт отметил, что генерал армии России Сергей Суровикин создал жесткую систему оборонительных полос и заграждений, которые не могут прорвать украинцы, из-за чего «изгаляются как могут».

Суровикин выиграл время, он создал систему оборонительных полос и заграждений, которые реально сейчас не по зубам украинцам, поэтому они изгаляются как могут. И затопление Каховской ГЭС — это одна из их попыток как-то заставить наши войска отойти еще дальше вглубь Херсонской области, — пояснил эксперт.

Матвийчук подчеркнул, что атака Каховской ГЭС была вызвана отчаянием из-за неудачной попытки контрнаступления ВСУ. Эксперт уточнил, что под руководством Суровикина были созданы такие фортификационные сооружения, которые украинская армия просто не может пробить. В связи с этим ВСУ вернулись к привычным для них диверсионно-террористическим методам, заключил он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что Каховское водохранилище исчезнет в ближайшие два-три дня из-за падения уровня воды. По его прогнозам, позднее появится новое русло Днепра, которое будет проходить выше Каховской ГЭС.