Каховскому водохранилищу дали три дня до полного исчезновения Рогов: Каховское водохранилище прекратит существовать через два-три дня

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Каховское водохранилище исчезнет в ближайшие два-три дня из-за падения уровня воды, заявил в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его прогнозам, позднее появится новое русло Днепра, которое будет проходить выше Каховской ГЭС.

К 20 июня, так как вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища. Оно просто исчезнет, надо два-три дня, чтобы водохранилище исчезло. Будет просто Днепр выше Каховской ГЭС, — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что новое русло Днепра будет проходить на далеком расстоянии от Энергодара и Запорожской атомной станции.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что украинские специалисты увеличили сброс воды в Каховское водохранилище с Днепровской ГЭС. По его словам, уровень снижения воды в городе Запорожье упадет на 7,5 метра.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Как сообщили ранее в администрации Новокаховского городского округа, уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Власти добавили, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города Владимир Леонтьев при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но ситуация остается контролируемой. При этом он заявил, что село Корсунка полностью ушло под воду, еще в ряде прибрежных населенных пунктов вода достигла крыш домов.