В Запорожской области сообщили о планах Украины по захвату АЭС Рогов: в ходе контрнаступления ВСУ попытаются захватить Запорожскую АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска при контрнаступлении намерены захватить ЗАЭС. Они хотят сделать станцию своим плацдармом на левом берегу Днепра, рассказал он РИА Новости.

В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу. Они этого даже не скрывают, — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что стратегия и тактика обещанного Киевом контрнаступления разрабатывалась кураторами из США и Великобритании. Украинским военным при этом отвели роль «статистов и исполнителей преступных приказов», уточнил собеседник агентства.

Ранее Владимир Рогов заявил, что вероятность контрнаступления украинских войск в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется. Атаки украинских войск будут сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому принято решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, отметил он.