Глава МАГАТЭ оценил состояние Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ: ситуация на ЗАЭС серьезная, но уровень воды достаточный

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Визит главы МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС после повреждения Каховской ГЭС серьезная, заявил по итогам осмотра станции глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси. При этом он подчеркнул, что уровня воды хватает для охлаждения реакторов на станции, передает «Интерфакс».

С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальные. С другой, были приняты ряд мер для стабилизации ситуации. <...> Уровень воды для охлаждения системы достаточный, — сказал глава МАГАТЭ.

Он уточнил, что работа по оценке ситуации с Запорожской атомной станцией будет продолжаться. Гросси также выразил надежду, что станция заработает на полную мощность по окончании боевых действий.

14 июня агентство Reuters сообщило, что Гросси отложил поездку на Запорожскую атомную станцию. Источники агентства рассказали, что Гросси не захотел ехать на ЗАЭС из соображений безопасности.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергетике сообщили, что ЗАЭС продолжает забирать воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. Также в международном агентстве отметили падение уровня воды в водохранилище у Запорожской ТЭС, опустившегося с 17 метров до 11,27 метра.