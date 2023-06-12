Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня победы с 9 на 8 мая. Он будет называться: «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» и станет официальным выходным, говорится на сайте Верховной рады.

Зеленский внес этот законопроект в парламент 8 мая, документ был помечен как неотложный. Рада утвердила его 29 мая. Согласно тексту документа, вносятся изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях.

9 мая на Украине будет отмечаться День Европы. Он будет рабочим днем.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о том, что русскоговорящим людям нет места в стране. Такое высказывание он сделал после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире одного из телеканалов отказался переходить на украинский язык.