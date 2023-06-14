Глава МАГАТЭ побоялся ехать на Запорожскую АЭС Reuters: Гросси отказался посещать Запорожскую АЭС из соображений безопасности

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look press

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси отложил поездку на Запорожскую атомную станцию, сообщает Reuters со ссылкой на источник из украинского правительства. Он рассказал, что Гросси не захотел ехать на ЗАЭС из соображений безопасности. Когда именно Гросси планирует посетить станцию, не сообщается.

Он ждет, когда сможет безопасно путешествовать, — сказал украинский чиновник.

Накануне Гросси сообщил, что отправился на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Руководитель агентства добавил, что в рамках поездки также представит план ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС и посетит Запорожскую АЭС. Дипломатический источник Reuters уточнил, что встреча может быть отложена на несколько часов.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергетике сообщили, что ЗАЭС продолжает забирать воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. Также в международном агентстве отметили падение уровня воды в водохранилище у Запорожской ТЭС, опустившегося с 17 метров до 11,27 метра.