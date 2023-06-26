Американский разведчик спрогнозировал масштабное наступление России Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия пойдет в большое наступление после провала ВСУ

Фото: МО РФ

Российская армия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ, заявил в интервью журналисту Ричарду Медхерсту разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер. По его словам, сейчас российские военные готовятся к атаке.

Многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар, — спрогнозировал Риттер.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Политик предложил создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев ООН и провести повторные референдумы на «спорных территориях». Кроме того, по его словам, необходимо также немедленное прекращение огня обеими сторонами.

После этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «формулу мира» на Украине, которая предусматривает уход в отставку администрации действующего президента страны во главе с Владимиром Зеленским.