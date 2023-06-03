Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов беседе с РИА Новости предложил «формулу мира» на Украине. Она предусматривает уход в отставку киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским.
«Формула мира» простая. Это уход из власти в Киеве тех людей, которые проводят человеконенавистническую политику, речь идет о Зеленском и его шайке нацистов, а также демилитаризация и денацификация постукраинского пространства, — пояснил Рогов.
Он также предположил, что с каждой победой российских войск Киев все больше будет склоняться к переговорам с Москвой. По его мнению, Зеленский осознает, что такие победы неминуемы, поэтому «пытается показать Западу, что он неудержимо непобедимый», и продолжает выпрашивать финансовую и военную помощь.
Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил в ходе конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, введение миротворцев ООН, а также проведение повторных референдумов на «спорных территориях».