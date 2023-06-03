В Запорожье предложили формулу урегулирования украинского конфликта Рогов предложил «формулу мира» на Украине, в основе которой отставка Зеленского

Фото: РИА Новости

Баннер референдума о вступлении в Россию возле ДК Железнодорожников в Мелитополе

Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов беседе с РИА Новости предложил «формулу мира» на Украине. Она предусматривает уход в отставку киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским.

«Формула мира» простая. Это уход из власти в Киеве тех людей, которые проводят человеконенавистническую политику, речь идет о Зеленском и его шайке нацистов, а также демилитаризация и денацификация постукраинского пространства, — пояснил Рогов.

Он также предположил, что с каждой победой российских войск Киев все больше будет склоняться к переговорам с Москвой. По его мнению, Зеленский осознает, что такие победы неминуемы, поэтому «пытается показать Западу, что он неудержимо непобедимый», и продолжает выпрашивать финансовую и военную помощь.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил в ходе конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, введение миротворцев ООН, а также проведение повторных референдумов на «спорных территориях».