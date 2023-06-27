Орбан отказался признавать Путина военным преступником

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался признавать президента России Владимира Путина военным преступником. В интервью немецкому изданию Bild он подчеркнул, что разговоры о военных преступлениях стоит вести после окончания боевых действий на Украине. Для этого стороны должны сесть за стол переговоров, уверен Орбан.

О военных преступлениях можно говорить после войны. Если вы хотите перемирия, а затем переговоров, мы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров. Пригласить их к столу и сказать: «Подойди к столу, я тебя арестую» — не лучшая идея. <...> Сейчас совершенно неуместно говорить об этом, — считает венгерский премьер.

По его мнению, сейчас Украину нельзя в полной мере считать суверенной страной, поскольку она существует за счет денег и оружия со стороны Запада. При этом Орбан оценил как фиаско то, как происходит сотрудничество между Западом и Украиной. Он уверен, что странам Европы не удалось ни «поставить Россию на колени», ни добиться мира на Украине.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на ареcт Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Так он прокомментировал сообщения о том, что против РФ могут открыть два дела по обвинениям в «похищении детей и атаках по гражданским объектам».