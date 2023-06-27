В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городах Сумы и Кременчуг прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ «Суспильне» и УНИАН. В восточных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В Кременчуге после взрыва массово едут скорые, — указано в сообщении УНИАН.

25 июня в Луганске прогремел мощный взрыв. Громкий звук был слышен в разных частях города около 16:00. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские войска дважды открывали огонь по Донецку.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Удар был нанесен в ответ на атаку ВСУ по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью. Кроме того, ВСУ предприняли попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях, но были остановлены и потеряли свыше 500 бойцов.